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Vídeo: Seis pessoas são presas após tentativa de assalto a banco com 11 reféns no Sul de Minas

Criminosos armados mantiveram funcionários e clientes rendidos por cerca de 40 minutos; ação foi interrompida pela Polícia Militar

MG no Ar|Do R7

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Seis pessoas foram presas após uma tentativa de assalto a uma agência bancária do Sicoob, na manhã desta quarta-feira (4), em Senador Amaral, no Sul de Minas Gerais, a cerca de 455 quilômetros de Belo Horizonte. Durante a ação, nove funcionários e dois clientes foram feitos reféns por aproximadamente 40 minutos. Segundo a Polícia Militar, dois criminosos armados invadiram a agência por volta das 7h40 e renderam as 11 pessoas que estavam no estabelecimento. As vítimas foram mantidas na cozinha enquanto os suspeitos exigiam que uma funcionária abrisse o cofre. No entanto, o procedimento não chegou a ser concluído.

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