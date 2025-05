Acidentes no Anel Rodoviário retratam insegurança na rodovia em Belo Horizonte

Até abril de 2023, o Anel Rodoviário de Belo Horizonte registrou quase 1.500 acidentes, resultando em cinco mortes. Especialistas destacam o aumento do risco por conta da intensa circulação de veículos pesados na via. Moradores relatam dificuldades diárias e esperam por soluções como a municipalização e a construção do rodoanel. Recentemente, acidentes graves ocorreram, incluindo o atropelamento fatal de um idoso. Para a população local, melhorias são urgentes e necessárias, enquanto a Prefeitura estuda intervenções e aguarda recursos para implementar mudanças efetivas.



