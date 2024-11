Antes de morrer, advogada de BH escreveu e-mail relatando relacionamento abusivo

Três meses antes de morrer, a advogada Carolina da Cunha Pereira França Magalhães escreveu um e-mail para ela mesma relatando o histórico de relacionamento abusivo com o também advogado Raul Rodrigues Costa Lages.



A RECORD Minas teve acesso à carta em primeira mão. O texto indica tentativas de controle sobre a rotina de Carolina que, segundo a investigação, foi morta por Raul e jogada do oitavo andar do prédio onde vivia no bairro São Bento, na região Centro-Sul da capital mineira.



Veja a entrevista da família com a família de Carolina.