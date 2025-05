Problemas estruturais e mudança de local paralisam vistorias veiculares em Belo Horizonte

A falta de estrutura adequada para a vistoria de veículos paralisou o serviço prestado pela Polícia Civil em Belo Horizonte. Com a transferência do serviço do bairro Gameleira, na região Oeste, para um espaço improvisado na Cidade Administrativa de MG, na região de Venda Nova, surgiram críticas devido à ausência de infraestrutura essencial como vala coberta e iluminação. Segundo o presidente do sindicato dos servidores, o local é "extremamente precário" para os investigadores e técnicos. A distância do novo local trouxe prejuízos aos despachantes e aumentou a insatisfação entre os proprietários de veículos. O governo de Minas foi contatado sobre a situação, mas até o momento não houve resposta.



