Assembleia aprova reajuste para educação e projeta adesão de MG ao Propag

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi aprovado um aumento de 5,26% para os servidores da educação básica. Além disso, o vice-governador Matheus Simões apresentou 13 projetos relacionados ao Programa de Pagamento de Dívidas dos Estados, conhecido como Propag. Um dos projetos prevê a retirada do referendo popular sobre a privatização da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais). Todos os projetos devem ser aprovados até 31 de dezembro para que o estado possa aderir ao programa. A votação dos projetos busca alinhar as contas de MG e aliviar a dívida com o Governo Federal, e envolverá discussões sobre a privatização de empresas estatais, um tema que gera bastante debate na Assembleia.



