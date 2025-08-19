Logo R7.com
Após assassinato de gari em BH, instalação de câmeras em caminhões de lixo é debate na Assembleia

'Lei Aldemir', proposta é de autoria do deputado Adriano Alvarenga (PP)

MG Record|Do R7

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais discutirá a instalação de câmeras nos caminhões de coleta de lixo. A proposta, de autoria do deputado Adriano Alvarenga (PP), pretende criar a Lei Aldemir para monitorar trabalhadores e prevenir incidentes. No caso da morte do gari Laudemir, a Polícia Civil não conseguiu imagens do ocorrido. O suspeito, Renê Júnior, confessou nesta terça-feira (19) ter matado a vítima, alegando que o disparo foi acidental.

