Após liminar, bebês com bronquiolite grave conseguem vaga para CTI em Belo Horizonte

Os bebês Alice e Asafe, diagnosticados com com bronquilite, foram transferidos nesta quinta-feira (8) para o Centro de Geração de Pacientes (CGP), em Belo Horizonte, onde receberão tratamento especializado. Ambos estavam internados em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Grande BH, que, segundo familiares, não oferecia condições adequadas para o cuidado necessário. A transferência foi viabilizada após decisões judiciais favoráveis, obtidas por meio de liminares, e contou com intensa mobilização das famílias e o apoio de vereadores da região.



