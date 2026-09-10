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Assista à entrevista com Carlos Viana (PSD), candidato ao Senado por Minas Gerais

RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Vinícius Rangel, da RECORD Minas

MG Record|Do R7

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Carlos Viana, candidato do Partido Social Democrático (PSD) ao Senado por Minas Gerais, concedeu uma entrevista ao apresentador Vinícius Rangel, da RECORD Minas. Na sabatina, o médico veterinário falou sobre agronegócio, segurança pública e infraestrutura para o estado mineiro.

Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.

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