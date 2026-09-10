Assista à entrevista com Carlos Viana (PSD), candidato ao Senado por Minas Gerais
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Vinícius Rangel, da RECORD Minas
Carlos Viana, candidato do Partido Social Democrático (PSD) ao Senado por Minas Gerais, concedeu uma entrevista ao apresentador Vinícius Rangel, da RECORD Minas. Na sabatina, o médico veterinário falou sobre agronegócio, segurança pública e infraestrutura para o estado mineiro.
Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.
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