Associação de BH está entre os investigados na operação "Sem Desconto"

Um dos alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (24) está em Belo Horizonte. A União de Auxílio aos Servidores Públicos (Unaspub), com sede na capital mineira, é uma das suspeitas de aplicar golpes em aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A fraude, iniciada em 2019, teria causado um prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões em todo o país.



Localizada no bairro Itapoã, na região da Pampulha, a sede da Unaspub foi alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 211 mandados foram expedidos em 13 estados e no Distrito Federal.



A investigação revelou que os aposentados tiveram descontos não autorizados nos benefícios e, em muitos casos, nem foram informados sobre a cobrança. A Unaspub, criada em 2006, oferece em seu site serviços como seguro de acidentes pessoais, assistência funerária, telemedicina e uma rede de descontos. Procurado, o advogado da associação ainda não se manifestou sobre as denúncias..



