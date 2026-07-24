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Atirador aponta fazendeiro de MG como mandante de crime que matou três pessoas no Amazonas

RECORD MINAS teve acesso ao inquérito da polícia que investiga o caso; Moisés Liborio Diniz nega qualquer participação nos fatos

MG Record|Do R7

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Um homem, suspeito de matar três pessoas a tiros no Amazonas, aponta um fazendeiro de Minas Gerais como mandante do crime. A RECORD MINAS teve acesso ao inquérito da Polícia Civil que investiga o caso.

O empresário a quem ele se refere é Moisés Liborio Diniz, membro de uma família que é dona de uma rede de supermercados no Vale do Rio Doce.

O crime aconteceu em abril deste ano, na cidade de Lábrea, a mais de 700 quilômetros de Manaus. O carro das vítimas foi seguido pelos atiradores. A família das vítimas acredita que o motivo do ataque foi a disputa de terras.

Moisés Liborio Diniz nega veementemente qualquer participação nos fatos ocorridos em Lábrea, no Amazonas. Ele diz que está à disposição da Justiça para todo e qualquer esclarecimento e reforça que tem plena confiança nas autoridades competentes e na devida apuração dos fatos. A assessoria de Alex Diniz também foi procurada, mas não tivemos resposta.

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