Atletas brasileiros surdos denunciam golpe de agência de viagens antes das Surdolimpíadas, no Japão

Atletas da Confederação Brasileira de Desportos dos Surdos relatam que foram vítimas de um golpe aplicado pela agência Eureka Viagens. O grupo, que investiu cerca de R$ 160 mil em passagens para as Surdolimpíadas no Japão, descobriu que a empresa foi fechada pelo PROCON do Rio de Janeiro por aplicar golpes em clientes. Os atletas tentam reaver o dinheiro e garantir sua participação na competição programada para novembro.



