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Áurea Carolina (PSOL): entrevista com a candidata ao Senado por Minas Gerais

Áurea apresentou propostas que pretende implementar caso seja eleita para o cargo

MG Record|Do R7

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Áurea Carolina, candidata do PSOL ao Senado por Minas Gerais, participou de uma entrevista, nesta terça-feira (01), na RECORD Minas, onde apresentou propostas e projetos para caso seja eleita. A participação aconteceu ao vivo, durante o MG Record, e também foi transmitida pelo canal do Youtube.

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