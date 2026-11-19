Campanha de doação de sangue mobiliza centenas de voluntários em BH
Iniciativa da Igreja Universal pretende receber cerca de 600 doadores para reforçar os estoques dos bancos de sangu
Uma campanha de doação de sangue promovida pela Igreja Universal, em Belo Horizonte, mobilizou centenas de voluntários para reforçar os estoques dos bancos de sangue. A expectativa era receber cerca de 600 pessoas ao longo do dia, com atendimentos previstos até as 16h.
Entre os participantes estão pessoas que já precisaram de transfusões e agora têm a oportunidade de retribuir. Uma das doadoras, de 52 anos, recebeu sangue durante um parto. Outra voluntária, que sofreu queimaduras há 12 anos, se emocionou ao poder ajudar outras pessoas por meio da doação.
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