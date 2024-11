Cantor Bruno Mars aproveita a noite em Belo Horizonte

O cantor Bruno Mars se apresenta no Mineirão, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (05). E o artista americano aproveitou o fim de semana para experimentar a culinária mineira, em um bar na região centro-sul de BH. Segundo o dono do comércio, Bruno escolheu pratos bem mineiros, como torresmo de barriga e tropeiro. Veja a reportagem completa no link acima.