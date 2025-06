Chefe de garimpo ilegal é preso em operação da Polícia Militar do Meio Ambiente na Grande BH

A Polícia Militar do Meio Ambiente prendeu um homem de 50 anos acusado de liderar um esquema de garimpo ilegal no Rio das Velhas, em Rio Acima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A operação envolveu várias unidades militares e resultou na apreensão de cerca de 30 gramas de ouro, mercúrio, celulares, R$ 12 mil em dinheiro e um caderno de contabilidade dos criminosos. O homem articulava o trabalho de pelo menos 30 garimpeiros na Grande BH.



