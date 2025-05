Criança atropelada em faixa de pedestre em BH recebe alta de hospital e se recupera bem

No bairro Dona Clara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, um menino de apenas quatro anos foi atropelado na faixa de pedestres por uma moto que invadiu a contramão. O pai acompanhava o filho e relatou o desespero do momento do acidente, "Eu tirei ele praticamente embaixo da moto", desabafou o homem. O garoto sofreu apenas hematomas e escoriações leves e após passar por exames no hospital, ele voltou para casa e já brinca novamente. A BHTrans anunciou que enviará técnicos ao local para avaliar a melhoria da sinalização, enquanto moradores pedem mais fiscalização devido à reincidência de infrações no trânsito.



