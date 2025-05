Defesa Civil emite alerta para cuidados redobrados em meio a baixa umidade do ar em BH

A Defesa Civil alerta sobre a redução da umidade do ar em Belo Horizonte, que pode chegar a 30% nos próximos dias. A população é aconselhada a adotar medidas para evitar problemas respiratórios, como colocar baldes de água ou toalhas molhadas em casa e usar umidificadores. Hidratar-se constantemente também é essencial, reforçam especialistas. A Prefeitura de BH disponibiliza vacinas contra gripe em 153 centros de saúde e em uma tenda na estação do metrô Santa Efigênia, para facilitar a imunização.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!