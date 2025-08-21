Defesa Civil interdita casa após caminhão desgovernado invadir imóvel na Grande BH

Um caminhão desgovernado invadiu uma residência em Santa Luzia, na Grande BH, derrubando o muro, atingindo um carro e destruindo a sala e um dos quartos da casa. Dona Maria, de 76 anos, estava voltando do posto de saúde quando presenciou o acidente. “Eu vi o caminhão, entrou, deu aquele estrondo, falei, nosso Deus, é lá em casa”, relatou. Segundo a polícia, o motorista perdeu o freio do veículo estacionado próximo ao imóvel. Toda a estrutura da casa foi comprometida, e a família foi orientada pela Defesa Civil a deixar o imóvel. A empresa responsável afirmou que o seguro foi acionado e ofereceu auxílio para hospedagem temporária.



