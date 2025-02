Defesa Civil realiza nova vistoria em imóveis interditados no bairro Primeiro de Maio, em BH

Desde a última quinta-feira (6) várias famílias do bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte estão fora de casa. A Defesa Civil interditou seis imóveis por risco de desabamento. Moradores se assustam com trincas e buracos enormes. Donos das residências improvisaram escoras e o medo é de que as estruturas venham abaixo a qualquer momento. Nesta segunda-feira (10) a Defesa Civil realizou uma nova vistoria. Outras cinco casas, que fazem divisa com as que estão em risco, foram inspecionadas, mas não foi necessário fazer novas interdições. Ainda não há previsão de quando os moradores vão poder voltar.