Domingos Sávio (PL): entrevista com candidato ao Senado por Minas Gerais
Domingos Sávio fala sobre sua candidatura e propostas para Minas Gerais
Domingos Sávio, candidato do PL ao Senado por Minas Gerais, participou de uma entrevista, nesta segunda-feira (07), na RECORD MINAS, onde apresentou propostas e projetos para caso seja eleito. A participação aconteceu ao vivo, durante o MG Record, e também foi transmitida pelo canal do Youtube.
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