Falta d'água dificulta rotina de moradores com alta nas temperaturas em Vespasiano (MG)

Em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, os termômetros chegaram a 34ºC e a falta de água nas torneiras do bairro Vida Nova está deixando a população em dificuldades. Em meio ao calor, os moradores enfrentam a escassez de água, sendo atendidos por caminhões pipa desde que as caixas d'água não foram reabastecidas desde a última quinta-feira.



A Copasa explicou que a interrupção no fornecimento é causada por uma obra emergencial na unidade de bombeamento. A empresa garantiu que a situação será normalizada.



