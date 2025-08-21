Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Fhemig transfere pacientes da UTI pediátrica do João Paulo II para Hospital João 23

Medida faz parte da modernização do complexo hospitalar e deve durar cerca de dois meses

MG Record|Do R7

O anúncio da Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) sobre a transferência temporária dos pacientes da UTI pediátrica do Hospital Infantil João Paulo II para o Hospital João 23 pegou de surpresa pais e crianças. A medida faz parte das intervenções necessárias para a instalação de um novo sistema que exige adaptações na infraestrutura predial, integrando um processo de modernização no atendimento. De acordo com a fundação, o Hospital João 23 possui estrutura física, equipe especializada e capacidade assistencial para receber todos os pacientes transferidos. A ala utilizada será de uso exclusivo da pediatria.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Novo
  • O Hospital
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.