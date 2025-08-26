Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Focos de incêndio no Parque Serra Verde começaram juntos; chamas chegaram a 40m

Bombeiros alertam que 90% das queimadas são causadas por ações humanas

MG Record|Do R7

Um incêndio atingiu parte da mata do Parque Estadual Serra Verde, na região metropolitana de Belo Horizonte. As chamas chegaram a 40 metros de altura, mobilizando cerca de 50 bombeiros e brigadistas. Há suspeitas de que o fogo tenha sido criminoso, devido ao início simultâneo em diferentes pontos da vegetação. Após ser controlado no final da noite, não foram encontradas novas ocorrências na manhã seguinte. Este foi o terceiro incêndio no parque apenas neste mês. Bombeiros alertam que 90% das queimadas são causadas por ações humanas e recomendam evitar fogo em áreas de vegetação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Belo Horizonte
  • Bombeiros
  • Incêndio
  • Minas Gerais
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.