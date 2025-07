Funcionários do Hospital da Baleia, em BH, encerram greve após audiência de conciliação

A greve no Hospital da Baleia foi suspensa após três dias depois de um acordo entre o hospital e os trabalhadores. Com a decisão, tomada após audiência de conciliação, cerca de 1.100 profissionais retornam aos seus postos de trabalho. O acordo inclui um reajuste de 5,2% no salário base e um aumento de 26% no auxílio vale alimentação, que passará de R$111 para R$140. Durante o período de paralisação, 67 procedimentos cirúrgicos foram cancelados, incluindo cirurgias de urgência e oncológicas. Os atendimentos assistenciais devem voltar à normalidade e os pacientes aguardam a remarcação dos procedimentos cancelados.



