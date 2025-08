Grande incêndio atinge parque e área de mata nativa entre Brumadinho e Nova Lima, na Grande BH

Um incêndio atingiu áreas de mata nativa entre as cidades de Brumadinho e Nova Lima, na Grande BH. As chamas foram controladas em menos de 24 horas pelo Corpo de Bombeiros. O fogo começou no domingo (03) e avançou em direções diferentes. A vegetação seca e o tempo sem chuva contribuíram para a propagação rápida do fogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!