Homem encontra violino no meio da rua e procura pelo dono em Belo Horizonte

Um violino foi encontrado caído no meio da rua Vereador Sócrates Alves Pereira, no bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte. O achado inusitado foi feito por José Geraldo, que passava de moto pelo local e decidiu esperar por cerca de 10 minutos para ver se alguém voltava para buscar o instrumento. Como ninguém apareceu, ele levou o violino, avaliado em cerca de R$ 500, para casa. Segundo José, o dono só poderá reaver o objeto se comprovar que tem vínculo com a música ou souber detalhes específicos do conteúdo guardado em um compartimento secreto do estojo. Se ninguém aparecer, ele promete entregar o violino à polícia.



