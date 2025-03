Hospital João 23, maior pronto-socorro de MG, cancela cirurgias por problemas no ar-condicionado

Um problema no ar-condicionado fez o Hospital João 23 cancelar todas as 18 cirurgias agendadas para esta sexta-feira (28). De acordo com o sindicato dos servidores da saúde, a temperatura no local estava quase 30°C. Os procedimentos que seriam feitos são aqueles que já haviam sido transferidos do Hospital Maria Amélia Lins.



Segundo a FHEMIG (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais), a bomba de refrigeração apresentou defeito. Ainda segundo a fundação, o ar condicionado do bloco cirúrgico voltou a funcionar por volta do meio-dia ainda desta sexta-feira (28).