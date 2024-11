Hospital referência em BH tem quatro casos confirmados de 'superfungo'

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou quatro casos de Candida auris, conhecido como 'superfungo', no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O fungo, altamente transmissível e com capacidade de colonizar rapidamente a pele e o ambiente ao redor dos pacientes, foi identificado pelo Laboratório Central da Fundação Ezequiel Dias. A prevenção de contato com casos suspeitos é fundamental, e os leitos dos pacientes estão sendo mantidos isolados.