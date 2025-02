Hospital Risoleta Neves, em BH, ainda registra superlotação mesmo após restrir atendimentos

O segundo dia de limitação no atendimento a novos pacientes no pronto-socorro do Hospital Risoleta Neves, em BH, ainda marcado por superlotação. Até pacientes que tinham cirurgias agendadas enfrentaram dificuldades para serem atendidos. Com capacidade de atender 90 pacientes, a unidade amanheceu com 136 pessoas. O hospital informou que não tem deixado de atender os casos mais graves, mas que ainda não conseguiu restabelecer completamente o ritmo habitual.