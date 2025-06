Idosos enfrentam fila e demora no atendimento dos Correios de Belo Horizonte

A agência central dos Correios enfrentou longas filas, nessa segunda-feira (02), devido à procura de aposentados e pensionistas por informações sobre descontos não autorizados do INSS, em Belo Horizonte. Muitos idosos relataram problemas com valores descontados indevidamente. Apesar do reforço no atendimento, a espera foi significativa. A consulta pode ser feita online ou pessoalmente. O primeiro atendimento é gratuito e requer documento com foto nas agências habilitadas.



