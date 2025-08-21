INSS suspende contrato de financeira após denúncias de golpes contra aposentados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a suspensão do contrato com uma financeira que realizava pagamentos de benefícios da Previdência Social, após constatar diversas irregularidades.



A suspensão do contrato, publicada no Diário Oficial da União, foi motivada por reclamações recorrentes de beneficiários em diferentes canais, incluindo ouvidoria do INSS, PROCONs, Ministério Público Federal e OAB. A medida cautelar vale para novos pagamentos de benefícios, permitindo que os aposentados insatisfeitos mudem de banco.



Entre as denúncias mais comuns estavam coação para contratação de empréstimos, abertura obrigatória de contas correntes e aquisição de produtos como título de capitalização e cartões de crédito.



