Linha de ônibus que ligava Sabará (MG) a Belo Horizonte é suspensa por decisão judicial

A linha de ônibus 4990, que conectava Sabará, na região Metropolitana, ao centro de Belo Horizonte, foi suspensa após decisão judicial, atendendo ao pedido da empresa Vinscol. Agora, os moradores que dependiam desta rota enfrentam um trajeto mais caro e demorado. A prefeitura de Sabará recorreu da decisão. A Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais) informou que irá se manifestar no processo. O Sintram (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano) disse que acompanha o caso de perto e que a empresa consorciada, responsável pelo serviço suspenso, está cumprindo integralmente a orientação do poder público. Já a Vinscol, que entrou com a ação na justiça, informou que a linha 4990 foi interrompida porque a justiça reconheceu que a operação da linha dentro de Sabará interfere com a concessão municipal.



