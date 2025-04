Lula e Alckmin são vacinados contra a gripe e lançam campanha nacional de imunização em MG

Na segunda parte da visita a Montes Claros, no Norte de Minas, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin foram vacinados contra a gripe. Com mais de 60 anos, ambos integram o grupo prioritário da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que começou nesta segunda-feira (8) em todo o país.



O ato marcou o lançamento oficial da campanha, cuja meta é imunizar 90% do público-alvo. Estão entre os grupos prioritários: crianças a partir de seis meses até menores de seis anos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e da educação, povos indígenas, caminhoneiros e servidores das forças de segurança.



Em 2024, a cobertura vacinal contra a gripe foi considerada baixa: 48,89% na região Norte e 55,19% nas demais regiões do Brasil. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, neste ano a vacinação será permanente nos postos de saúde, para facilitar o acesso da população e aumentar a adesão à campanha.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.