Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Manoel Carvalho (MDB): entrevista com candidato ao Senado por Minas Gerais

Manoel Carvalho fala sobre sua candidatura e propostas para Minas Gerais

MG Record|Do R7

  • Google News

Manoel Carvalho, candidato do MDB ao Senado por Minas Gerais, participou de uma entrevista, nesta sexta-feira (04), na RECORD Minas, onde apresentou propostas e projetos para caso seja eleito.

A participação aconteceu ao vivo, durante o MG Record, e também foi transmitida pelo canal do Youtube.

  • eleicoes
  • senado
  • minas-gerais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.