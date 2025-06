MGR Economia: com a chegada do frio, quase 80% dos comerciantes esperam alta de vendas

A chegada do inverno em Minas Gerais fez os termômetros despencarem e aqueceu o comércio em Belo Horizonte. Segundo pesquisa da Fecomércio-MG (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais), 78% dos lojistas esperam aumento nas vendas durante o período, com destaque para roupas, calçados e itens de cama. Uma loja no centro de BH, por exemplo, já registrou crescimento de 60% na movimentação. O ticket médio por compra deve variar entre R$ 100 e R$ 300, de acordo com a maioria dos comerciantes ouvidos. O frio também impulsiona setores como gastronomia, hotelaria e beleza. Especialistas alertam para o consumo consciente, especialmente no uso do cartão de crédito.



