MGR Economia: mais de 80% dos MEI(s) querem expandir negócios em Minas

Uma pesquisa do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) revelou que cerca de 87% dos microempreendedores individuais querem transformar os próprios negócios em micro ou pequenas empresas. Os dados mostram ainda que para 42% deles, o acesso ao crédito é o principal desafio para crescimento. No quadro MGR na Economia desta terça-feira (20) conhecemos a história do "Pedrinho do Picolé", que começou sua jornada vendendo picolés em uma sacola pelas ruas de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e hoje vende cerca de 300 a 400 unidades por dia e planeja abrir uma sorveteria até o fim do ano.



