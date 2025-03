MGR na Política: conheça assistência jurídica gratuita oferecida pela Defensoria Pública em MG

O MGR na Política desta quinta-feira (13) recebe a defensora pública geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, para falar sobre o aumento no número de ações judiciais no estado. Nos últimos anos, a demanda saltou mais de 50%. Apesar do crescimento, o órgão, que presta assistência jurídica gratuita, ainda é desconhecido por muita gente.