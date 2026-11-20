O MGR na Política desta quinta-feira (19) recebe o Deputado Federal e Senador eleito Domingos Sávio, do PL. Domingos recebeu quase 5 milhões de votos na disputa pelo Senado e agora irá para um mandato de 8 anos na casa alta do Legislativo Federal que começa em 1º de fevereiro de 2027. O político falou sobre a expectativa para a nova função e os desafios para Minas Gerais.