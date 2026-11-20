MGR na Política: Deputado Federal Domingos Sávio fala da expectativa pelo Senado e desafios de MG
Eleito para o cargo de Senador com quase 5 milhões de votos, Domingos começa o mandato de 8 anos em 2027
O MGR na Política desta quinta-feira (19) recebe o Deputado Federal e Senador eleito Domingos Sávio, do PL. Domingos recebeu quase 5 milhões de votos na disputa pelo Senado e agora irá para um mandato de 8 anos na casa alta do Legislativo Federal que começa em 1º de fevereiro de 2027. O político falou sobre a expectativa para a nova função e os desafios para Minas Gerais.
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