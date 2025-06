MGR na Política: vice-governador pede reunião com União para discutir venda das estatais

O quadro MGR na Política desta quinta-feira (05) aborda a tentativa do governo de Minas de pagar uma dívida bilionária com a União. Para aderir ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), o estado apresentou uma lista com mais de 300 bens, entre eles, estatais como Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) e Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), além de patrimônios históricos como o Palácio das Artes, o Minascentro e o Memorial dos Direitos Humanos. O secretário de Cultura, Leônidas Oliveira, afirmou que não sabia que esses imóveis estavam incluídos e pediu ajuda da Assembleia Legislativa para retirá-los. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), responsável por avaliar os ativos, disse que não consegue entregar os laudos até o prazo final, 30 de outubro. O vice-governador Mateus Simões (Novo) classificou a situação como preocupante. A adesão ao programa já foi sancionada, mas os prazos curtos e o alto número de ativos levantam dúvidas sobre a viabilidade da operação.



