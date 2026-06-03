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MGR na Política: deputada Lud Falcão analisa o cenário eleitoral mineiro para as eleições

Parlamentar declarou que o marido, Luís Eduardo Falcão, é um dos cotados para compor uma chapa com o senador Cleitinho

MG Record|Do R7

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A deputada estadual Lud Falcão (Republicanos) analisou o cenário atual para as eleições em Minas Gerais e declarou que o marido, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), ex-prefeito de Patos de Minas, é um dos nomes cotados para compor uma chapa com o senador Cleitinho (Republicanos) para o Governo de Minas.

A parlamentar, que também é pré-candidata à reeleição, foi a entrevistada do quadro MGR na Política desta quinta-feira (02).

Lud também falou sobre a relação com o governador Mateus Simões (Novo), depois de um desentendimento público entre eles no início do ano após uma fala do marido da deputada.

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