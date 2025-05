Minas avança negociações para pagamento de dívida bilionária com a União

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou nesta quarta-feira (28), em primeiro turno, o projeto que autoriza o Estado a aderir ao programa federal Propag, que permite o pagamento integral da dívida com a União, atualmente estimada em R$ 175 bilhões. O projeto recebeu 59 votos favoráveis e nenhum contrário. Com a adesão, o governo poderá usar ativos como empresas estatais e imóveis públicos para abater parte da dívida. A lista inclui 343 bens, entre eles o Palácio das Artes, Expominas, Hospital Risoleta Neves e até a Cidade Administrativa. A proposta causou polêmica entre deputados, que pedem mais transparência sobre os imóveis envolvidos. O governo estadual tem até outubro para concluir a tramitação e oficializar a proposta junto ao governo federal.



