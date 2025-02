Moradores denunciam falta de energia elétrica por dois dias no bairro Santa Branca, em BH Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) informou que está apurando as causas do defeito e que vai providenciar perícia técnica do circuito

MG Record|Do R7 01/02/2025 - 13h09 (Atualizado em 01/02/2025 - 13h09 ) twitter

