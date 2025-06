Moradores denunciam rodoviária clandestina na região Nordeste de Belo Horizonte

Moradores da região Nordeste de Belo Horizonte denunciam o embarque e desembarque de passageiros em uma lanchonete localizada às margens do Anel Rodoviário. O local atrai passageiros que encontram preços mais acessíveis em comparação à rodoviária tradicional. O dono do estabelecimento, assegura que as viagens são organizadas e seguras, citando a lista de passageiros e infraestruturas básicas como banheiros e carregadores de celular. Apesar disso, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais afirma que não há autorização para o funcionamento do ponto de embarque. A prefeitura de Belo Horizonte declarou que intensificará a fiscalização e destaca que o alvará do local é apenas para serviços automotivos. A Guarda Civil Municipal pode autuar e remover ônibus flagrados. Moradores da área reclamam do impacto no tráfego local e da dificuldade de passagem devido ao movimento dos ônibus fretados.



