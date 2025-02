Moradores denunciam sensação de insegurança com aumento de furtos em BH

Moradores do bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, estão cada vez mais inseguros devido à crescente ação de criminosos. Nos últimos meses, os furtos têm se intensificado, especialmente durante a madrugada, deixando a população em alerta.



Em janeiro deste ano, a Polícia Militar registrou 18 boletins de ocorrência por furto no bairro, mas acredita-se que o número real seja ainda maior, já que muitas vítimas optam por não chamar os policiais. Os moradores suspeitam que os responsáveis pelos crimes sejam pessoas em situação de rua.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.