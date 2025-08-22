Logo R7.com
Moradores relatam água suja e problemas de saúde em Ribeirão das Neves (MG)

Crianças e adultos apresentam diarreia e vômito; Copasa afirma que água é potável e reforça tratamento

MG Record|Do R7

Moradores do bairro Girassol, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, têm enfrentado problemas com a qualidade da água. Segundo relatos, a água da torneira apresenta cheiro forte e aspecto alterado, causando diarreia e vômito em adultos e crianças.

A Copasa afirma que todas as análises confirmam a potabilidade da água e que iniciou, em 14 de agosto, a aplicação de carvão ativado na estação de tratamento do Rio das Velhas, para melhorar o gosto e o odor. Técnicos também devem coletar novas amostras para verificar o fornecimento.

