Moradores relatam água suja e problemas de saúde em Ribeirão das Neves (MG)

Moradores do bairro Girassol, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, têm enfrentado problemas com a qualidade da água. Segundo relatos, a água da torneira apresenta cheiro forte e aspecto alterado, causando diarreia e vômito em adultos e crianças.



A Copasa afirma que todas as análises confirmam a potabilidade da água e que iniciou, em 14 de agosto, a aplicação de carvão ativado na estação de tratamento do Rio das Velhas, para melhorar o gosto e o odor. Técnicos também devem coletar novas amostras para verificar o fornecimento.



