Motociclista fica ferido após derrapar em chorume espalhado no asfalto em BH

Um motociclista ficou ferido ao deslizar no chorume, em um viaduto na avenida Cristiano Machado, no bairro Cidade Nova, na região Leste de Belo Horizonte. Enquanto o motoboy gravava um vídeo para denunciar a situação, um outro motociclista caiu com uma mulher na garupa por causa da mesma mancha. Além do risco, o jovem tem prejuízo de cerca de R$700 para conserto da moto.