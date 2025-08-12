Motociclista fica ferido em acidente com fios de telefonia soltos em pista em Lagoa Santa (MG)

Em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, um motociclista ficou ferido ao ter sua moto presa em cabos de telefonia soltos na MG-10. A vítima, que sempre alertou outros motociclistas sobre esses riscos, quebrou várias partes do rosto no acidente. Ele abriu a viseira do capacete para melhor visibilidade e não viu os fios. Como conselheiro de trânsito da BH Trans, ele costuma cortar fios soltos para evitar acidentes. A CEMIG e a ANATEL são responsáveis por notificar e gerir a adequação dos postes usados por empresas de telecomunicações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!