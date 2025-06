Motorista por app é agredido e tem carro destruído por familiares de passageira na Grande BH

Um motorista de aplicativo de 37 anos denuncia ter sido agredido e ter o carro vandalizado ao cancelar uma corrida em Ibirité, na Grande BH. Segundo a vítima, tudo começou quando ele pediu que a passageira não consumisse bebida alcoólica dentro do carro. Ainda assim, a mulher teria aberto a lata e ainda derramado cerveja sobre o banco e o motorista. Após decidir chamar a polícia, o motorista foi surpreendido pelos familiares da mulher, que chegaram ao local e o agrediram.



Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir e correu até uma base da PM. No caminho, os agressores tomaram seu carro e ainda o perseguiram. Quando ele conseguiu escapar, os homens destruíram o veículo: quebraram vidros, faróis e o sistema multimídia.



A vítima está afastada do trabalho e diz temer por sua segurança. “Minha única fonte de renda é o aplicativo. No momento eu estou parado, primeiro me recuperando. E agora eu tenho que resolver esse problema. Pois o veículo está parado, não tem condições de colocar ele na rua para trabalhar. Sem contar que eu fui ameaçado. Eu temo pela minha vida, minha segurança.”, desabafa. A Polícia Civil investiga o caso. .



