Obra de unidade de saúde abandonada atrai escorpiões a atrasa atendimento na Grande BH

Moradores do bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, reclamam da paralisação da construção do Centro de Especialidades Médicas, que acumula anos de atraso. O mato cresce pelo terreno, atraindo animais peçonhentos como escorpiões e nenhuma atividade de obra é vista, enquanto a população segue sem acesso a serviços essenciais de saúde. A unidade, que funcionaria como hospital de retaguarda com atendimento de urgência, emergência e pediatria, teve início em 2020, mas foi interrompida devido a problemas no aterro do terreno e inconsistências no projeto. A prefeitura informou que a construção foi retomada pela atual gestão, com novo projeto e licitação, e a previsão de entrega é início de 2026.



