Onda de furtos de veículos preocupa moradores no bairro Serra, em Belo Horizonte

Uma onda de arrombamentos e furtos de veículos preocupa moradores do bairro Serra, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Um motorista teve sua mala furtada do porta-malas do carro dele. O homem tinha preparado a bagagem, com roupas e objetos de valor, para viajar. O suspeito usou uma lanterninha para ver dentro dos veículos. Câmeras de segurança flagraram toda a ação e comunidade pede por mais policiamento na área.



